Bordeaux : 200 pneus de voitures crevés avec un même mode opératoire

publié le 02/05/2017 à 10:45

Pour de nombreux habitants de l'agglomération bordelaise, le week-end prolongé du 1er mai a été gâché. La faute à un individu mal intentionné qui a crevé les pneus de plus de 200 voitures dans la nuit de dimanche à lundi, rapporte le journal Sud Ouest. Devant l'afflux de plaintes, les policiers ont rapidement compris qu'il s'agissait d'actes en série commis par un seul homme, sans pour autant avoir une piste sur son identité.



Ce n'est pas la première fois que de tels agissements sont constatés à Bordeaux. En décembre 2015 et en août 2016, de nombreux automobilistes avaient également découvert les pneus de leur voiture crevés par des microtrous percés grâce à un poinçon. Le week-end dernier, le mode opératoire a changé puisque l'individu semble avoir utilisé un couteau. Des entailles de deux centimètres ont été constatées sur les pneus des véhicules endommagés, la plupart dans le quartier de Caudéran à Bordeaux, mais aussi à Mérignac, Bouscat et Bruges.

La colère et l'incompréhension affleuraient donc parmi les victimes de ce "poinçonneur de pneus" qui reste toujours introuvable. "Et ce n’est pas qu’un pneu, qu’on aurait éventuellement pu changer avec la roue de secours. Deux pneus, à l’avant et à l’arrière, cela veut dire qu’il faut changer les quatre. Pour le gars, ce grand malade, dégrader, ça ne lui suffit pas, il veut en plus vraiment nous emmerder. Les assurances vont encore nous rire au nez et changer des pneus un jour férié, bon courage !", s'est lamenté un habitant de Bordeaux.