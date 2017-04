publié le 28/04/2017 à 19:10

La rupture, chacun l'aborde à sa façon. Visiblement, un Alsacien d'une trentaine d'années a particulièrement mal vécu de se faire larguer par sa petite-amie. L'homme a ainsi envoyé pas moins de 1.265 textos à son ex-petite amie et sa famille en seulement un mois, rapportent les Dernières Nouvelles d'Alsace.



Des messages dans lesquels il menaçait notamment son ex "de la "brûler", "de l'étrangler" ou encore "de la faire exploser", a rapporté le parquet, cité par le quotidien régional. L'homme a ensuite visé la famille de son ancienne compagne. Il l'a notamment harcelée par téléphone et a commis des actes de dégradations.

Jugé jeudi 27 avril au tribunal de Colmar, le prévenu, qui envoyait également des courriers au commissariat ou à la justice en tentant de se faire passer pour son ancienne compagne, a finalement été condamné à deux ans de prison ferme, et une autre année avec sursis.