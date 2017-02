C'est ce dimanche que Benoit Hamon sera officiellement investi par le Parti Socialiste en tant que candidat. Seulement, à part quelques seconds couteaux, moins célèbres que le Soldat Inconnu, aucun des ténors ne sera là. Royal, Cazeneuve, Le Roux, Valls, Le Guen ont demandé à leur médecin un mot d'excuse.

On n’entend quasiment plus parler de Benoit Hamon. C'est normal, car Hamon, c’est un type discret, tout calme, quand il se coince le doigt dans une porte, il appelle le 112 et dit "Bonjour, j’ai perdu la moitié de mon pouce, là on voit l’os, pardon de vous déranger, pouvez-vous venir ?" Il est posé, serein, à côté Juppé c’est Julien Lepers sous EPO, moi, même après avoir passé 7h de suite avec la télé calée sur Zen TV à écouter des rivières à la con faire des bruits de rivière, je ne suis pas comme ça.

Et Hamon est secret, on ne sait rien de lui, Fillon a failli l’embaucher parce que c’est Pénélope mais avec des poils. Tout ce qu’on sait, c’est qu’il a 2 filles de 6 et 10 ans, qui ne foutent rien à l’école parce qu’elles attendent de toucher le revenu universel. Et une compagne, Gabrielle Guallar, mi-catalane mi-danoise, c’est-à-dire qu’un jour sur deux, elle saute sur place en cassant des objets avec la tête comme Valls, et le lendemain elle attend la mort en regardant pousser l’herbe, comme Bernard Cazeneuve. Gabrielle travaille à la direction de LVMH, l’empire du luxe, mais si Hamon, qui est à la gauche de la gauche de la gauche (c’est plus un candidat, c’est un itinéraire Google Maps), devient président, elle lui a promis de passer caissière à Lidl.



A peine désigné candidat, Hamon a fait un appel du pied à Mélenchon, qui fait double emploi avec lui, triple quand l’autre joue à Star Strek avec son hologramme. Mais pour l’instant, seul Yannick Jadot, le candidat des Verts, un anonyme perdu dans la foule de candidats, son parti l’a fait pucer pour qu’on le leur ramène s’il se perd, a proposé de se rallier à lui, ce qui ferait 0,002% des voix en plus pour Hamon. Demain, c’est l’investiture de Benoit Hamon, avec un PS fracturé...