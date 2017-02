Le candidat à la présidentielle a adressé une lettre à ses militants où il explique qu'un dialogue doit être entamé.

par Marie-Pierre Haddad publié le 03/02/2017 à 11:33

Faut-il s'attendre à un rapprochement entre Benoît Hamon et Yannick Jadot, le candidat EELV à la présidentielle ? Jeudi 2 février, ce dernier a adressé une lettre à ses militants que Le Monde a pu se procurer. Intitulée "les écologistes sereins, déterminés et ouverts", cette lettre amorce une possibilité de dialogue avec Benoît Hamon et Jean-Luc Mélenchon afin de "construire un projet commun".



Il est écrit que "la situation politique dans laquelle se trouve la France doit nous amener à réfléchir collectivement sur la stratégie de notre mouvement dans les semaines et les mois qui viennent. Nous souhaitons que cette réflexion se fasse dans les groupes locaux et les régions, pour que les adhérentes et les adhérents, les coopératrices et coopérateurs s'en emparent".



Yannick Jadot demande ainsi une "clarification" à Benoît Hamon sur la sortie définitive du nucléaire, programmée, progressive et créatrice d'emploi, sur la VIe République qui "généralise le scrutin proportionnel et une "refondation de l'Europe émancipée des lobbies délivrée du dogme austéritaire".