Tanguy Pastureau : des candidats tous transparents

publié le 18/02/2017 à 08:50

Les candidats à la présidentielle lavent plus blanc que blanc. Ils jouent la transparence. C'est l’époque qui veut ça : le public veut tout savoir, qui a quoi, afin de distinguer les salauds de riches des cons de pauvres. Le premier à avoir déclaré son patrimoine a été Fillon, le Sarthois cramé, début février. Il a, entre autres, un manoir de 3000 m², rien qu’y passer le balai le matin équivaut à 16.000 pilâtes, il l’a fait un jour en se cambrant, le lendemain il avait le boule de Shakira et tous les paysans du coin sont devenus gays.



Fillon déclare aussi une ferme de 900m², mais le document relatif à son patrimoine évoque un logement "inhabitable", l’odeur des porcs qui y vivaient a dû contaminer les murs. À part Karine Le Marchand qui est habituée, personne ne peut y habiter sans ablation du nez. Il possède deux montres, coûtant 15.000 et 12.000 euros - rien que quand il vous dit "Il est 10h20", vous avez l’impression d’être de la jet set - et une Toyota de 98 valant 3.000 euros, c’est-à-dire que s’il se fait braquer au feu par des mecs en CAP boucherie, ils lui coupent le bras avec la montre, lui laissent sa caisse pourrie, et après, pour rentrer en stop, il doit faire pouce avec son moignon.



Dans la foulée, Nathalie Arthaud de Lutte Ouvrière a elle aussi déclaré son patrimoine, équivalent de celui d’un scientologue qui a tout donné à Tom Cruise, puisqu’elle a 50% d’un 48m² dans le 9.3. Si elle se dispute avec le camarade révolutionnaire qui partage sa vie, elle pionce dans ses 24 m² à elle, et si les toilettes sont dans la moitié de l’autre, elle fait pipi dans une bouteille, comme Lance Armstrong. Elle a aussi une Citroën C3 qui a 10 ans, soit le carrosse de Cendrillon à côté de celle de Fillon, et 8.000 euros sur un livret A. Bref, Arthaud, c’est Ginette, la SDF à Caddie, dans Les Visiteurs. Benoît Hamon, qui vient de faire sa déclaration, n’a pas non plus grand-chose...