et AFP

publié le 23/11/2017 à 17:23

"Accepter l'inacceptable, c'est commencer à excuser l'inexcusable !", lance le Crif sur son compte Twitter. Une enquête a été ouverte après la découverte, le week-end dernier, de plusieurs tags antisémites sur les devantures de plusieurs commerces et sur des portes de garage, dans le VIe arrondissement de Marseille. Autant de cibles qui appartiennent à des personnes de confession juive. Le Conseil représentatif des institutions juives de France (Crif), a porté plainte mercredi 22 novembre.



"Le fait d’écrire le mot 'Juif' sur un commerce rappelant ainsi les heures les plus sombres de l’Histoire... Nous ne pouvons tolérer de tels agissements, ni sur la forme, ni sur le fond", explique Bruno Benjamin, le président du Crif, dans un communiqué. L'enquête sur cette série de tags géants et de différentes couleurs sur des rideaux de fer ou des devantures de garage, a débuté mi-novembre, a précisé une source proche du dossier. Ils ont été réalisés à des dates variées, certains "il y a plusieurs semaines", a-t-elle ajouté.

#Actu - Tags antisémites à Marseille sur des devantures de magasins, cela ne vous rappelle rien ? Accepter l'inacceptable, c'est commencer à excuser l'inexcusable ! pic.twitter.com/sYyUUE9niC — CRIF (@Le_CRIF) 21 novembre 2017

"Il s'agit manifestement de l'action d'un ou plusieurs graffeurs aguerris", explique une source policière, qui précise que ces graffs ont été faits de façon aléatoire. "Nous sommes très vigilants et mettons tous les moyens en œuvre pour trouver les auteurs de ces dégradations", a-t-elle poursuivi.



À Marseille, la communauté juive, l'une des plus importantes de France et d'Europe, avec 70.000 personnes, restent marquées par l'attaque en janvier 2016, à la machette, d'un enseignant juif par un adolescent radicalisé. Le jeune homme a été condamné à 7 ans de prison en mars dernier.