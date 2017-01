BILLET - "Et si nous nous inspirions de Donald Trump et de son protectionnisme pour sauver notre économie ?", propose Éric Zemmour.

par Éric Zemmour , Loïc Farge publié le 05/01/2017 à 12:00

"Le protectionnisme, c’est nul. Les frontières, c'est dépassé. Les droits de douane, c’est ringard. On connait la chanson", lance Éric Zemmour. "Et voilà qu’un Américain mal embouché, vulgaire et ignorant, fait la nique à toutes nos éminences", poursuit-il en évoquant Donald Trump. Le futur locataire de la Maison Blanche a fait plier Ford, qui vient d'annuler la construction d'une nouvelle usine au Mexique, et menace désormais General Motors. Surtout, "il a pris l’habitude de s’adresser aux grands patrons de l’industrie américaine par voie de tweets lapidaires et comminatoires, mais suivis par près de vingt millions d’abonnés".



"Pendant que Trump ramène ses ouailles automobiles au bercail, les Français laissent partir leurs fleurons à l’étranger", se désole le journaliste, qui évoque Lafarge, Péchiney, Alcatel, Alstom, et aujourd'hui les Chantiers navals de l’Atlantique, qui passent sous pavillon italien. "La merveilleuse technologie française s’apprête à faire un long, un très long voyage, des Alpes jusqu'à à la muraille de Chine", déplore Éric Zemmour. "François Hollande devrait peut-être apprendre à tweeter comme Donald Trump", conseille-t-il en guise de conclusion.