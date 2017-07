et AFP

publié le 09/07/2017 à 23:17

C’est une consécration pour la grande ville de l'est français. Le quartier allemand de Strasbourg (Bas-Rhin), Neustadt, figure depuis ce dimanche 9 juillet au patrimoine mondial de l'Unesco.



Depuis 1988 déjà, l'ancien centre de la ville et la Grande Île étaient sur cette liste de lieux présentant une valeur universelle exceptionnelle. La décision de ce jour constitue une extension de ce site.

Pour le maire de Strasbourg Roland Ries, il s'agit d'"un symbole décisif, pour Strasbourg et pour l'Alsace, de la réconciliation avec notre histoire riche et multiple." "Cette inscription vient rappeler avec force que la dimension européenne de Strasbourg est avant tout incarnée par la force du lien qui, au cœur de notre cité, à travers son patrimoine remarquable, scelle le destin commun des identités française et allemande", a-t-il déclaré dans un communiqué.

Une "ville nouvelle" du XXe siècle

Ce nouveau titre devrait donner un certain coup de projecteur à cet ensemble d’édifices aux styles néo-gothique, néo-renaissance et art déco, étonnamment méconnu. La Neustadt ou "ville nouvelle" est l'un de ces rares ensembles allemands qui n'ont pas été détruits pendant la Seconde Guerre mondiale.



Comme pour souligner l'égalité de traitement ou la proximité entre l'Allemagne et la France, le Comité du patrimoine mondial, réuni à Cracovie, dans le sud de la Pologne, a notamment élargi au même moment le site architectural allemand du Bauhaus à Weimar.