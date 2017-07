publié le 09/07/2017 à 18:30

Les ignobles agissements du professeur Hirt hantent encore la faculté de médecine de Strasbourg. Les expérimentations de ce médecin SS, menées entre 1941 et 1944, se vérifient à travers des preuves découvertes par une commission historique. Mandatée pour vérifier une rumeur autour d'expériences sur 86 victimes juives déportées à Auschwitz, gazées au Struthof puis disséquées sur ordre d'August Hirt, la commission travaille actuellement à l'analyse de restes humains pour élucider certaines zones d'ombre, comme le relate France Bleu Alsace.



L'université de Strasbourg avait mandaté cette commission indépendante, chapeautée par deux professeurs de Berlin et d'Oxford, pour vérifier des rumeurs réveillées en 2015 avec le livre de Michel Cymes, Hippocrate aux enfers. Pour l'heure, "une vingtaine de boîtes avec des restes humains portant le nom du professeur Hirt" ont été découvertes, ainsi que "160 thèses de médecine produites entre 1943 et 1944, jusque-là inconnues", explique à France Bleu Alsace un professeur d'histoire des sciences à l'université de Strasbourg.

Apporter un "récit cohérent" sur un sombre moment de l'histoire

La commission doit désormais passer "au peigne fin toutes les étagères, du simple bocal de formol aux préparations sous forme de plaques de verre contenant des restes de peau ou d'organes". Objectif : déterminer si ces découvertes sont liées "à des activités criminelles".

"Les premiers travaux de la commission historique montrent bien qu'il y a eu une intensification de la recherche entre 1943 et 1944 et que cette recherche était clairement destinée à servir les thèses raciales et les expérimentations médicales du nazisme", affirme Mathieu Schneider, vice-président de l'université de Strasbourg. Désireuse d'apporter un "récit cohérent" et d'"assumer" la gravité des abominations perpétrées dans ses murs, l'université de Strasbourg souhaite, selon son vice-président, faire réfléchir ses prochaines générations d'étudiants à l'éthique de la médecine.