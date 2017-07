publié le 06/07/2017 à 20:04

Début juillet, le départ en vacances est une vraie tradition pour de nombreuses familles, et les routes de plus de plus encombrées. Souvent, les Français choisissent donc le moment le plus adéquat pour prendre la route afin d'éviter les bouchon, c'est-à-dire aux aurores. Selon l'étude Ifop pour MMA, 51% des vacanciers prennent le volant très tôt le matin alors que 12% seulement partent plutôt le soir ou la nuit.



Partir plus tôt sur les routes veut donc dire se lever plus tôt : la veille d'un départ en vacances, 79 % des conducteurs sur la route des vacances se lèvent plus tôt que d'habitude, le jour de leur départ.

Certains conducteurs prennent des risques non-négligeables, et près de trois-quarts des détenteurs du permis B ont admis avoir conduit plus de deux heures sans faire de pause. En revanche, ils sont presque deux fois moins nombreux à avoir déjà conduit en étant fatigués, soit 39 %.

6 Français sur 10 ont vécu des cas de somnolence au volant

MMA précise par ailleurs que plus de six Français détenteurs du permis B sur 10 ont déjà vécu un moment de somnolence au volant dont la moitié reconnaît en avoir fait l'expérience à plusieurs reprises. Les origines de la somnolence au volant sont liées à divers facteurs, le cumul de fatigue arrive en tête (40%), suivi de la longueur du trajet (30%) et du fait de rouler de nuit (27%).





Ainsi, pour combattre la fatigue au volant, la pause demeure donc la seule attitude majoritairement répandue, mais la sieste n'est malheureusement que faiblement pratiquée, seuls 27% des conducteurs se reposent vraiment pour éviter la somnolence.



Viennent ensuite les moyens de lutte contre la fatigue qui sont plutôt de l'ordre du leurre comme boire du café ou une boisson énergisante (57% croient en son efficacité), écouter la radio ou de la musique sont d'autres moyens également utilisés pour lutter contre la fatigue.