Vacances : les Français partent plus et plus loin

publié le 23/06/2017 à 07:39

Après avoir enregistré un recul ces dernières années, le tourisme international repart à la hausse au sein de la population française. Les Français seront plus nombreux que l'an dernier à partir en vacances cet été et ils se rendront davantage à l'étranger, notamment en Europe du Sud (Italie, Espagne, Portugal) et au Maghreb. "Chez Mister Fly, nous avons deux destinations du Maghreb dans le top 10, la Tunisie et le Maroc", confirme Nicolas Brumelot, président de Mister Fly et membre du syndicat Entreprises du voyage.



La menace terroriste ne semble plus influencer les choix de destination de Français. Auprès des agences de voyage françaises, la destination Tunisie, très sévèrement touchée après les attentats de 2015, commence à se rétablir et enregistre la plus forte hausse de réservations (+211%). Le Royaume-Uni occupe ainsi la 9e place dans le top 10 des destinations de Mister Fly.



La France n’en demeure pas en reste et attire toujours autant ses ressortissants. "On n'est pas plus en sécurité Paris, qu’à Londres ou dans d’autres zones de l’Europe. Rester chez soi n’est pas un gage de sécurité ou de plaisir", philosophe Nicolas Brumelot. "L’important c’est de voyager, de découvrir, de partager avec ces cultures du monde", résume le membre du syndicat Entreprises du voyage.