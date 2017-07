Les douanes font de la prévention avant les vacances

publié le 06/07/2017 à 08:12

Avec l’été vient le temps des vacances pour des nombreux Français, et parfois son lot de mauvaises surprises lors du passage aux douanes au moment du retour. Pour éviter ce mauvais pas, les douanes françaises ont lancé "voyagez tranquille", une opération de prévention à destination des voyageurs dans plusieurs aéroports français tels que Roissy - Charles-de-Gaulle et Nice.



"Le but est d'alerter les voyageurs sur les risques qu’ils prennent si jamais ils traversent des frontières avec des produits interdits ou dangereux : des stupéfiants, les espèces animales protégées, des contrefaçons, les faux médicaments", souligne Rodolphe Gintz, le directeur général des Douanes. Mais il s’agit également d’éclairer les voyageurs sur des soucis d’ordre pratique et de les informer "sur les formalités telles que : quand est-ce qu’on doit déclarer et c’est aussi leur donner des conseils comme reconnaître une contrefaçon à l’étranger."

Rodolphe Gintz donne quelques astuces simples pour éviter d’acheter des produits de contrefaçon, comme faire au lieu d’achat d’un produit, à son emballage, sa qualité, son prix. Le directeur général des Douanes rappelle qu’il est essentiel de "faire soi-même sa valise" et de la "surveiller depuis l’hôtel jusqu’à l’aéroport" pour éviter de convoyer des produits illicites à son insu.