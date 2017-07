La Fiat 500 fête ses 60 ans

publié le 01/07/2017 à 09:31

Ce matin un anniversaire. Et pas n'importe lequel. En effet, mardi de grosses festivités sont prévues en Italie pour les 60 ans, d'une star, d'une icône automobile : la Fiat, 500. La Fiat 500, c'est un peu notre 2CV, version italienne. Une icône, populaire. Le Pot de yaourt made in Turin où elle sort pour la première fois de l’usine le 4 juillet 1957 !



En réalité, elle succède à la Topolino, traduisez Mickey tellement le modèle d'origine ressemblait à la souris de Walt Disney sortie avant la guerre. À l'époque, l'enjeu est sociologique. À savoir proposer une voiture pour tous, bon marché, à la fois pour soutenir le boom économique du pays et motoriser les Italiens qui, à l’époque, se déplacent majoritairement à scooter.

Une voiture qui va marquer les esprits par sa taille...Lilliputienne. C'est l'époque où les Américains font dans le XXL. L'idée va naître du génie d’un polytechnicien, Dante Giacosa, qui va dessiner une auto avec un moteur situé à l’arrière. Avec un habitacle dépouillé 2,97 m de long mais quatre places.



Deux places à l'avant. À l'arrière, on peut y disposer ses bagages ou 2 enfants. Mais bien serré comme des sardines. Avec ses treize chevaux, la Fiat 500 est capable d’atteindre près de 90 km/h pour une consommation de 4,5 litres d’essence aux cent kilomètres.



On parle aujourd’hui de carton pourtant les débuts de la commercialisation de la Fiat 500 sont laborieux. La voiture ne séduit pas, trop chère pour ce qu'elle offre. Du coup, Fiat se décarcasse et lance différentes versions, capables d'atteindre les 100 km/h ou encore la Super, très bien équipée. Et puis elle devient décapotable. Et là bingo. Au pays de la Dolce Vita et du soleil, en 1968, c’est la voiture la plus vendue en Italie.



Elle va de pair aussi avec l'émancipation de la femme. Une fièvre qui s'étend à toute l'Europe. Au début des années 1970, elle prend un coup de vieux. Fiat arrête la production. Bien des années plus tard, l'État va la classer au patrimoine national. Un petit million d'exemplaires est toujours en circulation, dont plus de la moitié en Italie bien sûr.



La Fiat 500 garde un fort pouvoir d’attraction, pour preuve, relancée il y a dix ans, la petite italienne va passer cette année le cap des deux millions de modèles vendus. Plus de 80% hors d’Italie, dans plus de 100 pays. Les Français sont fans : plus de 20.000 ventes en 2016, qui va évoluer dans deux ans, avec une probable version hybride. Si vous préférez l'ancienne, un modèle dans un état impeccable se négocie autour de 12.000 euros, pour un premier prix autour de 7.000 euros...

Les bons plans des airs d'autoroute

Cette semaine, Auto Plus publie un dossier avec tous les bons plans de l’été sur l’autoroute des vacances. Comme chaque année les autoroutes se démènent pour rendre le voyage plus sympa et aussi peut-être pour faire passer la pilule du péage. Alors, justement, à propos de péage, une bonne idée et une nouveauté pour tous ceux qui vont se rendre en Espagne - et ils devraient être nombreux cet été - le badge de télépéage français peut désormais fonctionner aussi dans ce pays.



C’est super pratique. Ça ne vous coûtera en plus de votre forfait français que 2,50 euros de frais par mois, mais uniquement les mois où vous circulez en Espagne. C’est vraiment un bon plan mais attention, tous les badges de télépéage n’offrent pas cette fonction. Pour en savoir plus, rendez-vous, par exemple, sur le site bipandgo.com.

Les enfants chouchoutés

Une fois passé le péage, ce sont les enfants qui vont être gâtés sur l’autoroute des vacances. La plupart des stations-service chouchoutent les enfants, selon la formule un plein un cadeau, ça existe depuis toujours ou presque. Cette année, j’ai sélectionné le réseau Total qui, d’une part, est le plus présent sur les autoroutes françaises et par ailleurs c’est le plus généreux.



D’abord pour les plus jeunes, les 150 stations d’autoroutes Total offriront cet été 250.000 kits bébés qui contiennent un jouet, des lingettes, un maillot, un petit pot de compote bio. C’est totalement gratuit, il n’y a même pas besoin de faire de l’essence, il suffit de demander… Royal ! Toujours chez Total, pour les plus grands, le must de l’été, ce sera la serviette de plage Gaston Lagaffe contre un plein et 4,99 euros seulement. Il vous la faut absolument !

Croq'Malin

Toutefois, le problème de l’autoroute c’est que non seulement il y a le péage, mais aussi les prix dans les restaurants. Pour éviter ça, il y a une solution qui s’appelle Croq’Malin. C’est une opération qui se déroule tous les étés dans la quasi-totalité des boutiques et restaurants d’autoroute.



Elle vous propose une formule pique-nique avec sandwich + dessert + boisson pour 5 euros, ou si vous voulez opter pour une vraie restauration un repas avec un plat + entrée ou dessert à 9,95 euros ou entrée, plat et dessert pour 13,90 euros. Il faut donc repérer le logo Croq Malin sur les panneaux et les vitrines.

Animations en aires de repos

Dernier incontournable de l’autoroute des vacances : les animations sur les aires de repos, qui seront très nombreuses. Ça va de l’espace sieste à l’atelier maquillage, celui où on regrette de s’être arrêté. Les 21 et 22 juillet sur tout le réseau Vinci Autoroutes, c’est-à-dire l’ouest, le sud-ouest et le sud de la France, vous aurez des espaces lectures avec des livres et des BD gratuites pour faire une pause. Et les 14 et 15 juillet sur l’aire du Jura sur l’A39, la projection gratuite de films comme Aladin, les Tuches 2… et bien sûr Camping 3, histoire de se mettre dans l’ambiance des vacances.

Un bonus/malus

Dès aujourd'hui si vous conduisez un 2 roues. Il faut impérativement mettre votre plaque d'immatriculation à jour. Auparavant, il existait six formats différents. Aujourd'hui, un seul, taillé sur 13 centimètres de haut. Le but est de mieux repérer les motos et scooters qui peuvent encore échapper aux forces de l'ordre et aux radars. Comptez 20 euros pour une nouvelle plaque. Sinon gare à la prune de 135 euros.

Un bonus

Le Mondial de l’Automobile va faire sa révolution l’année prochaine à l’occasion de son 120e anniversaire. Au programme : un format plus court, 11 jours d’ouverture au lieu de 16, mais un contenu plus riche avec notamment un espace dédié aux voitures de prestige, une exposition consacrée aux plus belles routes du monde et l’arrivée à côté du Mondial de l’Automobile du Mondial de la Moto : pour le même prix, on pourra visiter les deux salons. Rendez-vous le 4 octobre de l’année prochaine !