Soldes à 4 semaines : "Une réforme pragmatique", selon le PDG de Sarenza

et Christelle Rebière

publié le 10/01/2018 à 14:35

Les soldes d'hiver ont débuté pour six semaines ce mercredi 10 janvier. Ce seront les derniers à durer aussi longtemps puisque le gouvernement veut les réduire à quatre semaines. "C'est une réforme qui est pragmatique", estime Stéphane Treppoz, PDG de Sarenza.



"Les soldes, c'est un temps commercial qui existe depuis des dizaines d'années et auquel les Français se sont habitués, mais qui s'est un tout petit peu banalisé, parce que ça dure longtemps et d'autre part, il y a une profusion maintenant de soldes, de ventes privées, de soldes flottants, de Black Friday, donc les consommateurs sont perdus".

Et Stéphane Treppoz de préciser : "Si on veut qu'un temps fort commercial soit lisible pour le consommateur, il faut qu'il comprenne que ça ne dure pas trop longtemps, que c'est vraiment intéressant. Donc je pense que la réforme va dans le bon sens".