publié le 20/06/2017 à 08:24

C'est l'été des lignes à grande vitesse. On a beaucoup entendu parler de celle de Bordeaux récemment. Mais Rennes, la capitale de région bretonne, est également concernée. Comme la ligne du sud-ouest, elle sera inaugurée le 1er juillet 2017. Concrètement, par rapport au trajet actuel, les usagers des trains de cette ligne gagneront 37 minutes sur un parcours direct. Le temps pour relier les deux villes ne sera plus que de 1 h 25.



"Toute la Bretagne est plus proche de Paris. Mais ça fonctionne dans les deux sens, Paris est plus proche de Rennes. Car ce que nous en attendons, c'est une intensification des flux : tant au niveau économique que sur le plan touristique, de la mobilité de nos enseignants-chercheurs et de tous les habitants de tout le territoire", explique Emmanuel Couet, le président de Rennes Métropole.

D'importantes retombées économiques prévues

Les usagers du train bénéficieront de ce gain de temps, mais la métropole rennaise pourra aussi profiter de cette LGV. Notamment sur le plan économique. "En réalité, ça fait dix ans qu'on s'y prépare. On a une nouvelle gare dont une bonne partie du chantier sera achevée cet été. On a également lancé une grande opération d'aménagement qui s'appelle EuroRennes pour construire des nouveaux logements, des nouveaux locaux, pour accueillir des entreprises", rappelle Emmanuel Couet.

Dans son viseur, le président de Rennes Métropole cible les "les entreprises d'Île-de-France" et espère montrer que Rennes "a énormément d'atouts". Emmanuel Couet parle précisément de "7000 emplois sur l'opération EuroRennes et 150 nouvelles entreprises accueillies".





Une cérémonie pour la fin de ce chantier se tiendra mardi 20 juin à 17 h 30 au parc de la Monniais à Césson-Sévigné en présence du ministre de l'Europe et des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian, de Patrick Jeantet (SNCF Réseau) et de Benoit de Ruffray (Eiffage).