publié le 28/11/2017 à 07:10

La bataille est terminée. Mardi 28 novembre, l'Assemblée va officiellement ratifier - par un vote solennel - les ordonnances réformant le marché du travail, dont certaines sont déjà entrés en vigueur en septembre. L'une des mesures, c'est la fusion des instances représentatives : délégués du personnel, comité d'entreprise, comité d'hygiène. Tout cela fait beaucoup de monde, employé parfois à plein temps.



La SNCF est particulièrement bien dotée en instances représentatives du personnel, ce qui n'est pas complètement anormal dans une entreprise de 150.000 salariés présente sur tout le territoire avec 180 métiers où l' on travaille 24 heures sur 24.

Si les comités d'entreprises, les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) et les attributions des délégués du personnel fusionnent, les syndicats ont fait leur compte : de 2.200 équivalents temps pleins en heures de délégations syndicales, on pourrait tomber à 1.400 avec des instances qui seraient regroupées et donc plus éloignées du terrain.



Une situation inacceptable pour Didier Aubert, le secrétaire-général de la CFDT-Cheminots. "Ça veut dire que le dialogue social va en prendre un sacré coup. C'est un mauvais message vis-à-vis des conditions de travail des agents. Dans une période où on identifie une montée forte des risques psychosociaux à la SNCF, cela ne présage rien de bon." Le sujet est d'autant plus sensible que les syndicats, avec moins de délégués, craignent de perdre une partie de leurs forces vives et de leur influence. Une concertation va s'engager avec la direction.