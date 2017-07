et La rédaction numérique de RTL

publié le 15/07/2017 à 15:25

Début de weekend agité à Sevran. La nuit du 14 au 15 juillet a été émaillée d'importantes violences entre des jeunes gens et la police dans la commune de Seine-Saint-Denis. Des policiers ont été accueillis par des jets de pierres dans le quartier Pont-Blanc, au cours de ce qui s'apparente à un guet-apens, tandis qu'il intervenaient sur des feux de poubelles.



Venus en renfort, six motards de la compagnie de sécurisation (CSI) ont a leur tour été pris à partie. Tombé au sol, l'un d'eux a été roué de coups. C'est alors qu'il aurait sorti et utilisé son arme de service. L'un des agresseurs présumés, un jeune homme, a été blessé par un tir. Il a été hospitalisé, mais son pronostic vital n'est pas engagé, selon les informations de RTL.