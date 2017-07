et Clémence Bauduin

publié le 15/07/2017 à 11:39

Un travail de fourmi a permis à la police de mettre la main sur un chauffard, auteur d'un grave accident qui a causé l'amnésie de sa victime. Le 17 mai dernier, en pleine nuit, un piéton de 37 ans est renversé par une Mercedes dans une rue de Marseille. Le choc est extrêmement violent, la victime est projetée à 20 mètres. Transporté à l'hôpital, l'homme se réveille polytraumatisé et amnésique.



Celui-ci n'a plus aucun souvenir de l'accident, et aucun témoin direct de la scène ne semble pouvoir faire avancer l'enquête. Les caméras de la ville ont bien filmé l'accident, mais la qualité est médiocre. La plaque d'immatriculation est illisible. Seul fil à tirer pour les enquêteurs : la couleur de la Mercedes.

Après de longs recoupements, les policiers de la brigade des accidents et délits routiers retiennent quinze véhicules potentiels sur la région. Ils vont alors courir les agences de locations, les concessions automobiles et les carrossiers de Marseille. C'est finalement chez l'un d'eux qu'ils vont finir par trouver trace d'une intervention sur un pare-brise explosé. De fil en aiguille, ils remontent la piste du chauffard fuyard : un homme de 33 ans, qui avait fini par croire qu'il avait échappé aux policiers.