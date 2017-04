publié le 10/04/2017 à 23:12

Après une véritable course contre la montre, dimanche 9 avril, une adolescente a pu être libérée des griffes de ses ravisseurs par le Raid. Tout commence vers 13h15, lorsque le commissariat de Moissy-Cramayel, en Seine-et-Marne, est contacté par des policiers de Besançon. Des parents viennent de les informer que leur fille de 16 ans leur a envoyé une série de SMS inquiétants, dans lesquels elle dit être séquestrée en Seine-et-Marne par des hommes armés.



"La victime a réussi à envoyer quelques SMS en donnant des précisions sur le lieu de sa séquestration", abonde Claude Mazerolle, commissaire de Moissy-Cramayel. Mais avant de prendre ces messages au sérieux, "il a fallu faire des vérifications auprès de la famille et de l'opérateur pour la géolocalisation", poursuit-il, d'autant que la jeune fille avait déjà fugué à plusieurs reprises. Des effectifs en civils se sont ensuite rendus à Savigny-le-Temple, lieu du rapt.

L'adolescente a eu la présence d'esprit "d'envoyer des Snapchat à son petit ami (...) ce qui nous aiguille encore plus sur le sérieux de la demande et ce qui nous conduit à solliciter l'intervention de la force spécialisée du Raid", explique le commissaire. Quatre individus ont été interpellés.



L'enquête, confiée à la sûreté départementale de Seine-et-Marne, est en cours. La jeune fille de 16 ans a été placée dans une famille d'accueil et sera confrontée à ses ravisseurs afin d'en savoir plus sur ses conditions de séquestration.