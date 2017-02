Un homme de 36 ans a été grièvement blessé par balle au front à la suite d'une bagarre commencée plus tôt dans la soirée, dans la nuit de jeudi à vendredi.

Un homme de 36 ans et un autre d'une quarantaine d'années en sont venus aux mains dans un bar de Seine-Saint-Denis, au cours de la nuit de jeudi 2 à vendredi 3 février. Plus tard dans la soirée, le plus âgé serait revenu avec une arme à feu, tirant au travers de la vitre blindée de l'établissement et blessant grièvement sa victime à la tête.



Tout aurait commencé "Chez Daria", un bar du Pavillon-sous-Bois. Selon des sources policières citées par l'AFP, les deux hommes se seraient battus après un "échange de regards" peu après minuit, semble-t-il causé par la jeune fille qui accompagnait le tireur présumé.



Après que leurs amis ont séparé les deux hommes, l'un d’eux serait revenu une heure plus tard, tentant de forcer la porte de secours du commerce, dont l'accès principal était fermé. Il aurait alors "tiré à une reprise à travers la porte blindée" derrière laquelle se trouvait la victime, qui a été "atteinte d'une balle dans le front", selon des sources policières, qui précisent que le blessé a été transporté à l'hôpital parisien de Sainte-Anne avec un pronostic vital engagé.



Le tireur présumé, client occasionnel de l'établissement, aurait ensuite pris la fuite. Vendredi, les forces de l'ordre tentaient toujours de l'identifier, même si "rien ne permet de dire à ce stade que l'auteur et la victime se connaissaient". Finalement, la police judiciaire de Seine-Saint-Denis a été chargée de l'enquête.