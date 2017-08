publié le 22/08/2017 à 20:07

En France, la sécheresse estivale perdure et contraint les préfectures à prendre des arrêtés pour limiter les usages de l'eau. Alors que 82 départements étaient pour l'heure touchés, la menace de la sécheresse s'étend et gagne désormais 85 départements de l'Hexagone ce mardi 22 août. Jusqu'ici épargnée, une partie du Gard a notamment été placée en alerte à cause d'un manque majeur de précipitations.



217 arrêtés préfectoraux sont désormais en vigueur et visent à encadrer les usages de l'eau, tant par les particuliers que par les professionnels.



À noter que le niveau d'alerte diffère selon les départements. Par conséquent, les restrictions ne sont pas les mêmes partout dans le territoire. Certains départements sont soumis à une "simple vigilance". Dans ce cas, les habitants sont priés de faire des économies d'eau. La Haute-Savoie, l'Hérault et le Puy-de-Dôme sont concernés par ces restrictions.

Des "situations de crise"

En "situation de crise", des départements comme la Gironde, la Vendée ou l'Indre observent des restrictions plus importantes interdisant tout prélèvement destiné à assurer l'exercice d'usages non prioritaires. On entend par usages prioritaires des recours concernant l'eau potable, la sécurité civile, l'insalubrité ou la santé.

85 départements soumis à des restrictions d'eau à partir du 22 août 2017 Crédit : Capture d'écran du site Propulvia