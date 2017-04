Scandale pédophile à Lyon : le père Preynat attend son procès à l'abri des regards

publié le 10/04/2017 à 09:33

Selon certaines informations données par la presse, il avait été éloigné de son diocèse et aurait perdu l'usage de la parole. Mais il n'en est rien. Le père Preynat, prêtre lyonnais accusé d'abus sexuels sur de jeunes scouts est en bonne santé, et habite à Lyon. Il avait disparu depuis 10 mois. Pendant un temps, il a été hébergé au couvent des petites sœurs Saint-Joseph, avant que celles-ci ne trouvent sa présence dérangeante et envahissante.



Le diocèse lui avait alors trouvé un logement plus discret dans le centre ville de Lyon, en juin 2016. Rien n'indique qu'il vit ici, il ne dispose pas de boîte aux lettres et son nom ne figure pas sur sa porte, au sixième étage. Physiquement, il est méconnaissable. Une longue barbe blanche lui masque le visage, il porte de larges lunettes et il se déplace avec un béret sombre sur la tête. Ses voisins ne connaissent pas son identité. Sa grande peur ? perdre son statut de prêtre, être condamné à retourner à l'état laïque. À tel point qu'en décembre 2016, il avait été hospitalisé en apprenant l'ouverture de la procédure. Maintenant, il va mieux, mais refuse de s'exprimer face à la presse.

Pourtant, Bernard Preynat ne vit pas totalement à l'isolement. Il passe régulièrement le week-end à Cours-la-Ville, chez l'ancien organiste de la paroisse où il a officié 12 ans, jusqu'en 2011. L'an prochain, il devra s'expliquer face au tribunal ecclésiastique puis devant les juges du tribunal correctionnel ou de la cour d'assises. Il est poursuivi pour agressions sexuelles sur mineurs et pour le viol de trois enfants. L'instruction est toujours en cours.