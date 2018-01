Savoie : la route de Bonneval-sur-Arc bloquée par un mur de neige

publié le 12/01/2018 à 07:31

Bonneval-sur-Arc est coupé du monde. Victime d'une coulée de neige, ce petit village de Savoie a été complètement coupé du monde pendant plusieurs jours, la principale route étant bloquée par une avalanche. Depuis jeudi 11 janvier, les véhicules peuvent circuler entre deux murs de glace de 7 à 10 mètres de hauteur. Afin de laisser les services du conseil général travailler, les voitures ne circulent qu'entre 8h et 9h, ainsi qu'entre 17h et 18h. Le maire de la commune espère que la circulation reprendra ce vendredi : "Je pense que normalement dans l'après-midi, la route reprendra ces deux voies", rassure Gabriel Blanc.



Si la situation est exceptionnelle, ce n'est pas la première fois que Bonneval-sur-Arc connait des jours chaotiques. L'avalanche qui s'est abattue sur la station et a provoqué un mur de glace a d'ailleurs été déclenchée. "Il y a eu de grosses chutes de neige de 2,5 mètres sur trois jours. Au fur et à mesure que la neige s'accumule, on déclenche des avalanches pour éviter de gros cumuls de neige", explique le maire. Confinés pendant trois jours, les habitants ont rassuré les touristes présents au sein de la station. "Les gens sont habitués, il n'y a pas trop d'inquiétude", assure Gabriel Blanc.