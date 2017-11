Bill Gates investit 50 millions de dollars dans la recherche contre Alzheimer

publié le 14/11/2017 à 20:24

"Nous devons soutenir les scientifiques qui ont des idées différentes, moins généralistes." C'est par ces mots que le milliardaire américain Bill Gates, homme le plus riche du monde, a annoncé lundi 13 novembre qu'il avait investi 50 millions de dollars de sa fortune personnelle pour soutenir des recherches alternatives contre la maladie d'Alzheimer. "Nous avons besoin de beaucoup d'idées qui nous donneront les meilleures chances de guérir d'Alzheimer", a-t-il déclaré dans une vidéo postée sur son blog.



"Dans un premier temps, j'ai investi 50 millions de dollars dans le Dementia Discovery Fund", a-t-il annoncé. Ce fonds est un partenariat public-privé qui soutient des jeunes entreprises explorant de nouvelles pistes de recherche pour un traitement. "Nous avons vu des innovations scientifiques qui ont transformé des anciennes maladies à l'issue fortement fatale, comme le VIH, en maladies chroniques qui peuvent être contrôlée par des médicaments. Je suis persuadé que nous pouvons faire aussi bien (ou mieux) avec Alzheimer", assure Bill Gates.

Le coût financier des traitements de cette maladie représente pour le cofondateur de Microsoft "l'un des fardeaux les plus lourds pour les systèmes de santé des pays développés. Sans avancée majeure, les dépenses vont continuer à presser les budgets dans les années et décennies à venir", a-t-il affirmé. "C'est une maladie terrible, qui détruit ceux qui l'ont et leurs proches", a ajouté Bille Gates, soulignant que "des hommes dans (s)a famille ont souffert" de démence.



"Je fais seul cet investissement, pas à travers la Fondation, souligne-t-il. Les premiers traitements d'Alzheimer ne devraient pas porter leurs fruits avant une décennie au moins, et ils seront d'abord très chers. Lorsque ce jour sera venu, notre fondation pourrait étudier le moyen d'élargir leur accès aux pays pauvres". La Fondation Bill et Melinda Gates finance de nombreux projets à travers le monde, de la recherche contre des maladies infectieuses comme le sida, le paludisme ou la polio à la lutte contre la pauvreté.



Selon l'Organisation mondiale de la santé, plus de 36 millions de personnes dans le monde sont atteintes de démence, dont une majorité de la maladie d'Alzheimer. Ce nombre devrait doubler d'ici 2030 et tripler d'ici 2050, à 115,4 millions, si aucun traitement efficace n'est découvert dans les prochaines années.