Sarthe : un couple devant la justice après la mort de leur fille empoisonnée

publié le 11/12/2017 à 21:02

La petite Maëlyne était décédée dans la nuit du 27 au 28 février 2015 après avoir été accueillie aux urgences pédiatriques de l'hôpital du Mans. Ce lundi 11 décembre, les parents de l'enfant de 13 mois comparaissent devant les assises de la Sarthe pour administration de substances nuisibles ayant entraîné la mort de leur fille.



Le jour des faits, vers 19h30, le père avait appelé les secours, expliquant que sa fille avait fait un malaise après avoir bu un verre de rosé laissé par un invité. Mais cette thèse a été rapidement écartée par les enquêteurs, car les prélèvements analysés ont révélé la présence de médicaments en dose toxique dans le corps de l'enfant de 13 mois. À savoir des molécules habituellement prescrites à des adultes souffrant de dépression.

Les parents ont été interpellés, un mois après le décès de leur enfant, et mis en examen du chef d'accusation d'empoisonnement d'un mineur de moins de 15 ans. Ils ont ensuite été placés en détention. L'instruction n'a pas établi la volonté de tuer. Le couple est poursuivi pour administration de substances nuisibles ayant entraîné la mort sans intention de la donner et pour administration de substances nuisibles sans incapacité.

Les deux parents nient en bloc

L'autre fillette du couple, alors âgée de 3 ans, aurait également subi le même traitement de la part de parents dépassés et en grande précarité, entre décembre 2014 et février 2015. Les médicaments auraient été directement placés dans le biberon des deux fillettes pour faciliter leur sommeil.



La mère, âgée de 27 ans, "ne reconnaît pas son implication dans les faits", précise son avocate, Me Hélène Braud. Âgé de 43 ans, le père "clame son innocence depuis le premier jour de cette affaire", affirme son défenseur, Me Jonathan Proust.



Me Philippe Sadeler, qui défend les intérêts de la petite survivante, souhaite que la justice "fasse éclater la vérité". Le procès est prévu jusqu'au vendredi 15 décembre.