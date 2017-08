Un dentiste et une patiente (illustration)

publié le 21/08/2017 à 10:49

Le montant de cette nouvelle mesure s'élèverait à 4,5 milliards d'euros. Selon Le Parisien, la ministre de la Santé Agnès Buzyn travaille sur la promesse de campagne d'Emmanuel Macron de mettre en place d'ici 2022 le remboursement à 100% des soins dentaires, d'optique et d'audioprothèses.



Aujourd'hui, le projet est seulement en cours d'élaboration, mais il s'agirait d'ores-et-déjà d'instaurer un "panier de soins" comprenant spécifiquement les soins remboursables à 100%. Une mesure qui coûterait près de 4,5 milliards d'euros par an, soit le montant dont s'acquittent chaque année les Français pour acquérir une paire de lunettes - 1,5 milliard d'euros - des audioprothèses - 460 millions d'euros - et pour avoir accès aux soins dentaires - 2,4 milliards d'euros.

Première étape : courant juillet Agnès Buzyn avait reçu trois syndicats représentatifs des chirurgiens-dentistes. Une nouvelle convention tarifaire entre les professionnels et l'assurance maladie devrait voir le jour et avec elle, une nouvelle grille de remboursement des soins.

Des soins de base mieux remboursés

11 milliards d'euros sont dépensés chaque année chez les dentistes. Agnès Buzyn souhaite aujourd'hui qu'ils contribuent concrètement à la suppression du reste à charge annuel de 2,4 milliards d'euros. Un objectif qui n'est atteignable qu'en partie selon Catherine Mojaïski, présidente de la CNSD - premier syndicat chez les dentistes - interrogée par Le Parisien : "On n'a pas les moyens en France de supprimer le reste à charge sur toutes les prestations".



Un "panier de soins" sera également instauré spécifiquement pour les soins dentaires, aussi bien préventifs que curatifs. Les soins de base seront eux mieux remboursés, et le choix sera laissé au patient de choisir des prestations au montant plus élevé à sa charge ou à celle de sa complémentaire.