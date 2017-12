Routes : les ralentisseurs dans nos villes sont-ils légaux ?

publié le 01/12/2017 à 07:11

Et si les ralentisseurs dans nos villes étaient illégaux ? C'est en tout cas ce qu'un automobiliste du Var a réussi à démontrer. La construction de ralentisseurs est très encadrée, mais la législation n'est pas toujours respectée par les maires. Les dos-d'ânes sont faits pour ralentir et donc limiter les accidents. Pourtant, la question de leur réelle utilité pose question. D'autant plus qu'un conducteur de Ferrari, ayant abîmé sa voiture sur un dos-d'âne, a réussi à obtenir gain de cause - et une indemnisation de la mairie - en prouvant qu'il n'était pas aux normes.



Le maire de Sceaux est formel. Depuis qu'il a installé des ralentisseurs et limité la vitesse en ville à 30 km/h dans ses rues, les conducteurs roulent moins vite. Un constat réalisé également par ses équipes. Selon la Prévention Routière, à 30 km/h, un piéton a 95% de chances de survivre à un accident avec une voiture qui roule à 30 km/h.

D'ailleurs, les dos-d'ânes ne peuvent pas être installés ailleurs que dans les zones à 30. Les défenseurs des automobilistes assurent, eux, que les ralentisseurs sont une catastrophe en matière de pollution et de nuisances sonores (car on accélère après le dos-d'âne).

Et si on regarde les chiffres de mortalité des piétons, ils ont augmenté de 7% en 2014 et dans 2 cas sur 3, c'était en ville.

Que dit la loi sur les ralentisseurs ?

Une enquête d'Auto-Plus, réalisée il y a quelques années sur 300 ralentisseurs dans 27 départements, montrait qu'un tiers d'entre eux étaient illégaux. Car le dos-d'âne, le plateau ou encore les petits carrés en béton que l'on met au milieu de la chaussée - on appelle ça des coussins berlinois - ne doivent pas dépasser 10 centimètres de haut, le plateau ne doit pas faire plus de quatre mètres.



Il ne peut pas être sur une route trop passante où il y a plus de 3.000 véhicules par jour et il est interdit là où passent des véhicules d'urgence ou des bus. Or, cette législation est loin d'être respectée dans toutes les villes.



Les maires ont utilisé les ralentisseurs pour casser la vitesse en ville à moindre coût - entre 5 et 10.000 euros, c'est beaucoup moins qu'un rond-point. Les élus des villes sont les seuls décisionnaires, mais certains réfléchissent désormais à supprimer leurs ralentisseurs pour éviter les problèmes juridiques.