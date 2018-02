Ridha Khadher, modèle d'intégration devenu boulanger de l'Élysée

publié le 01/02/2018 à 19:54

C'est son deuxième voyage d'état dans son pays natal. La première fois c'était avec François Hollande. Mais Ridha Khadher n'en revient toujours pas d'être attablé au Palais de Carthage pour un dîner officiel. Et il en profite pour essayer de faire avancer son projet : créer des centres de formations pour les jeunes Tunisiens, "pour qu'ils ne se jettent pas dans la mer pour venir en Europe" dit-il. Car lui, Ridha Khadher est à 45 ans un modèle d'intégration parfait.





Enfant, il vit dans le sud de la Tunisie, dans une ferme près de Sousse. Il a 10 frères et soeurs. Son père est agriculteur, sa mère s'occupe des petits et tous les matins, fabrique le tabouna dans le four à pain familial. À 15 ans, il arrive en France et devient apprenti dans la boulangerie de son frère. "Je voulais rentrer au pays, raconte-t-il. Il faisait trop froid pour moi. J'appelais ma mère chaque semaine pour la convaincre de me faire revenir".

Boulanger et garde du corps pour payer son commerce

Mais il persévère et en 2006, il ouvre sa propre boulangerie, dans le 14ème arrondissement de Paris. La journée, il fait son pain, le soir, Ridha Khadher travaille comme garde du corps, pour payer son commerce. "Au paradis du gourmand", on trouve une baguette avec peu de levure, une pâte qui a reposé plus de 24 heures et sur laquelle on appuie pas trop avec la paume de la main... Une recette inspirée par celle de sa maman et qui lui fait gagner le concours de la meilleure baguette, il y a 5 ans. C'est la consécration.

Depuis, il fournit tous les jours l'Elysée mais aussi Matignon ou encore la place Beauvau, il se prend en selfie avec tous les hommes et les femmes politiques, il a même ouvert des franchises dans plusieurs pays comme au Qatar. Dynamique, ce grand gaillard souriant raconte son histoire dans un livre qui vient de paraître: La baguette de la République. "Je ne parle jamais politique avec le Président", confie-t-il mais Ridha Khadher peut quand même nous dire qu'Emmanuel Macron raffole des petits pains aux fruits secs.