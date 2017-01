Toutefois, 454 personnes ont été interpellées au cours de la nuit, comme le détaille le ministère de l'Intérieur.

La soirée du Nouvel an 2017 a été plutôt calme dans toute la France, a estimé, le 1er janvier, le ministère de l'Intérieur. Selon les chiffres diffusés par la place Beauvau dans un communiqué, le réveillon de la Saint-Sylvestre s'est "déroulé sans incident majeur". Cependant "quelques tensions ou troubles à l'ordre public" ont pu être constatés. Ainsi, quelque 454 personnes ont été interpellées au cours de la nuit, dont 301 ont été placées en garde à vue. Quant au nombre de voitures brûlées, il a quelque peu augmenté par rapport à la soirée du Nouvel an 2017, pour passer de 602 à 650. Un chiffre tout de même en baisse de 20 % par rapport à 2011, précise la place Beauvau.



Dans son communiqué, si le ministère de l'Intérieur reconnaît que la sécurité des Français a été assurée sans trop d'accrocs, il condamne également les actes de violences à l'encontre des forces de l'ordre. "Ces agressions sont inacceptables et leurs auteurs auront à répondre de leurs actes devant la Justice", est-il ainsi possible de lire. À Nice, dans les Alpes-Maritimes, deux CRS ont été blessés par des jets de pierre, tandis qu'à Oyonnax, dans l'Ain, un pompier a été légèrement blessé au cours d'une intervention pour éteindre une voiture en feu.

Une mobilisation élevée

Plus de 100.000 policiers, gendarmes, militaires, et sapeurs-pompiers avaient été mobilisés sur tout le territoire pour ce réveillon du 31 décembre 2016. Ainsi que des policiers municipaux, mais aussi des membres d'associations de protection civile. Dans le communiqué du ministère de l'Intérieur, Bruno Le Roux a tenu à "saluer la mobilisation de l'ensemble des forces de sécurité déployées (...) dans un contexte où la menace est particulièrement élevée, à l'intérieur comme bien au-delà de nos frontières".