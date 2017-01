L'année 2017 a commencé avec une seconde de plus

LE CHIFFRE DU JOUR - La nuit de la Saint Sylvestre a duré une seconde de plus cette année dans tous les pays du monde.

01/01/2017

Un bonus d'une seconde. Entre 0h59 et 1h00 la France a vécu une première heure de la nouvelle année plus longue qu'à l'accoutumée alors que cette minute a duré 61 secondes au lieu de 60. Dans plusieurs autres pays du monde cette ajustement a eu lieu entre 23h59 et 00h00 en fonction des fuseaux horaires.



Selon un communiqué de l'Observatoire de Paris " cette seconde supplémentaire, ou "intercalaire" permet de raccorder le temps "astronomique" irrégulier lié à la rotation de la Terre, avec l'échelle de temps légal extrêmement stable définie depuis 1967 par des horloges atomiques". En effet, l'échelle de temps référence qui est utilisée dans toute la planète se base sur l'exactitude des horloges atomiques. Cependant le temps dit "astronomique" ou 'naturel" est, lui, défini par la rotation de la Terre autour du Soleil et il est irrégulier.



Sur un très long terme, la planète ralentie, à cause de l'attraction gravitationnelle de la Lune et du Soleil. Résultat : nos journées sont légèrement rallongées. Il faut donc recaler nos montres dont la référence est l'UTC (Temps Universel Coordonné) avec les planètes. La mise en place de cette seconde supplémentaire est décidée par le Service international de la rotation de la Terre et des systèmes de référence (IERS). Elle a déjà été mise en place 26 fois depuis 1972.