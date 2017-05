Macron président : quid de la hausse de la CSG ?

publié le 09/05/2017 à 07:24

La hausse de la CSG va concerner tous les salariés, mais aussi plus de 9 millions de retraités. Très concrètement, les salariés vont voir la ligne cotisations chômage et maladie au taux de 3,15% disparaître de leur fiche de salaire. Pour eux, cela signifie que les allègements seront supérieurs à la hausse de 1,7% de la CSG et se traduiront par un gain net de pouvoir d'achat. C'est un dispositif qui a été préféré à la hausse de deux point de TVA que prévoyait, par exemple, François Fillon et qui aurait touché tous les Français sans exception.



Normalement, cette hausse de la CSG frappe tous les actifs. Mais pour les fonctionnaires et les indépendants, dont les régimes ne prévoient pas de cotisations chômage et maladie, l'alourdissement de la CSG sera compensée par des dégrèvements ou des baisses de charges équivalentes, mais dont nous ne connaissons pas encore les modalités pratiques. Par ailleurs - et c'est le point sensible -, cette mesure touche aussi les retraités qui, jusqu'ici, bénéficient d'un régime particulier en la matière.