Une information judiciaire a été ouverte en janvier dernier dans le cadre de l'affaire Renault : le constructeur automobile est soupçonné d'avoir volontairement faussé les tests antipollution de ses moteurs diesel. 900.000 véhicules seraient concernés : des Renault Captur et des Clio 4.



Nicolas Godfroy est responsable juridique de l'UFC-Que Choisir, qui est partie civile dans l'affaire. Un statut qui lui offre un accès au dossier d'instruction. Alors qu'un nouveau rapport de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) pointe du doigt les écarts importants entre les tests réalisés en laboratoire et les tests sur route, il revient au micro de RTL sur les détails de l'enquête.

"Notre travail a commencé avec la Commission Royal, explique-t-il. C'est là qu'on a repéré qu'il y avait un problème avec différents constructeurs, dont Renault (...) on avait une forme de désactivation d'une partie du système antipollution en dessous d'une certaine température. Comme les tests étaient réalisés à des températures un peu fraiches (...), on avait pu repérer une très grande différence entre ce qui était prévu par les normes européennes et les résultats sur route."

Aujourd'hui, on pollue beaucoup plus qu'on ne devrait polluer Nicolas Godfroy





Nicolas Godroy explique comment ce décalage se traduit en pratique et prend l'exemple de Paris, où il fait moins de 17 degrés durant 70 % à 80 % de l'année : "Les véhicules concernés ont une partie du système antipollution qui ne fonctionne pas, et donc elles polluent très largement sans problème."



Il reste difficile, pour l'instant, d'anticiper la suite de l'enquête : "Il va falloir déterminer s'il y a tromperie ou pas." Cependant, quel que soit l'issue du conflit, Nicolas Godfroy juge l'affaire "scandaleuse" : "Aujourd'hui on pollue plus que ce qu'on devrait polluer. Et ça a quand même des conséquences sur notre quotidien à nous tous."