Qui est Mgr Michel Aupetit, le nouvel archevêque de Paris ?

publié le 06/01/2018 à 13:04

Il sera le 141ème archevêque de Paris. Mgr Michel Aupetit prendra officiellement ses fonctions ce samedi 6 janvier, après la messe d'installation qui lui est consacrée et qui débutera à 18h30 au sein de la cathédrale Notre-Dame-de-Paris. Il prendra ainsi la succession du cardinal André Vingt-Trois, ce dernier ayant dû donner sa démission au Pape pour raison d'âge (75 ans,ndlr), le 7 novembre dernier.



Mgr Michel Aupetit a un parcours atypique. Pour la première fois, un archevêque de Paris aura eu une vie d'adulte hors de l'église, et surtout une vie professionnelle. Né dans une famille plutôt éloignée de la foi, il raconte qu'il a acheté sa première bible à 20 ans.

Il entame ensuite une carrière de médecin, exercée à Colombes dans les Hauts-de-Seine pendant 11 ans, et pense alors à se marier et fonder une famille. Mais c'est là qu'est venu l'appel de Dieu, et c'est au séminaire que Michel Aupetit franchit le cap de la quarantaine.

Chaleureux, direct et accessible

Ordonné prêtre en 1995 à Paris, son ascension dans la hiérarchie de l'église est fulgurante. Ses proches le décrivent comme un homme chaleureux, direct et plutôt accessible. Parmi ses passions, on retrouve la guitare dont il joue, et la sculpture du bois, à la quelle il s'adonnait lorsqu'il avait le temps.



Monseigneur Michel Aupetit a un avis bien tranché sur les questions de bioéthique. Il s'était opposé au mariage pour tous, et s'est prononcé contre la procréation médicalement assistée (PMA) étendue à toutes les femmes. Un sujet qui fera débat en cette année 2018.



Ce samedi soir, le nouvel archevêque prendra donc la tête du plus gros diocèse de France, et il n'arrive pas en terre inconnue. En effet Michel Aupetit ne l'a quitté que 3 ans, pour être évêque à Nanterre, juste de l'autre côté du périphérique.