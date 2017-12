Collision à Millas : un coordinateur interministériel va être nommé

publié le 15/12/2017 à 10:10

Alors que l’identification des victimes s'est terminée vers 8 heures vendredi 15 décembre, selon une annonce de la préfecture, Élisabeth Borne a annoncé la nomination d'un coordinateur interministériel. Ceci dans le but d'aider "dans la durée", a déclaré la ministre des Transports.



Le représentant de l'État, qui "sera sur place dès demain", sera "aux côtés des familles pour les soutenir, les informer, pour les aider dans leurs démarches" et il sera présent "dans la durée", a affirmé Élisabeth Borne sur Europe 1.

Quatre enfants ont été tués et vingt autres blessés dans la collision de leur car avec un train, jeudi à Millas dans les Pyrénées-Orientales. Le choc extrêmement violent a coupé en deux le car scolaire. La conductrice du car, blessée, n'a pas pu encore être entendue sur les circonstances de l'accident.

La ministre des Transports a appelé à la "prudence" sur les circonstances du drame et notamment sur la fermeture ou non des barrières du passage à niveau au moment de l'accident. "Ne commentons pas la position des barrières", a déclaré la ministre des Transports, "c'est le temps maintenant de l'enquête juridique et administrative". "On doit la vérité aux familles" et "on leur doit de tirer toutes les leçons de ce drame", a-t-elle dit.