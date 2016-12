Le sénateur filloniste de la Manche est fermement opposé à la loi sur le non-cumul des mandats, qui entrera en vigueur en 2017.

Le sénateur LR Philippe Bas, le 16 mars 2016 à Paris

par Clarisse Martin publié le 20/12/2016 à 15:41

Sur le non-cumul des mandats, le sénateur filloniste Philippe Bas s'oppose à François Fillon, qu'il soutient en vue de l'élection présidentielle de 2017. Si le "champion" du parti Les Républicains est élu, il ne compte pas remettre en cause la loi votée par la majorité socialiste en 2014, visant à empêcher les titulaires d'un mandat électoral national avec un mandat local. Cette loi va obliger les parlementaires à faire un choix entre leurs différents mandats électifs.



Cette mesure a déjà provoqué l'ire de nombreuses personnalités au sein de l'opposition. À ce jour, près de 180 parlementaires de la droite et du centre ont signé des propositions de loi pour faire marche-arrière sur ce point-là. Pour le député de la Manche Philippe Bas, le cumul des mandats constitue une "hygiène de vie". Dans L'Opinion du mardi 20 décembre, le parlementaire défend sa position. "Cumuler un mandat parlementaire et une fonction locale, c'est une hygiène de vie. Si je suis assez fou pour travailler plus de 80 heures par semaine, ça me regarde !"



Parmi les candidats à la primaire de la droite et du centre, Nicolas Sarkozy s'était positionné en faveur de l'abrogation de cette loi. Alain Juppé lui, était sur la même ligne que François Fillon et n'envisageait pas de revenir sur cette promesse de campagne de François Hollande.