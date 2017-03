publié le 03/03/2017 à 22:48

Le mariage entre PSA et Opel, c'est bientôt fait. Après des négociations "rondement menées", Opel devrait bientôt rejoindre le giron de PSA, les instances dirigeantes du groupe automobile français ayant donné vendredi 3 mars leur feu vert au rachat des activités européennes de General Motors. Selon une source proche du dossier, le conseil de surveillance de PSA (marques Peugeot, Citroën et DS) a autorisé cette opération qui sera officialisée lundi 6 mars. Cela donnera naissance au deuxième constructeur de véhicules du Vieux continent, a précisé cette source qui s'exprimait sous couvert d'anonymat.



PSA avait indiqué le 14 février, à la surprise générale, négocier le rachat d'Opel, marque déficitaire de GM distribuée en Europe continentale, et Vauxhall, sous laquelle les mêmes véhicules sont vendus au Royaume-Uni.

Ces négociations ont abouti à un accord qui suscite "beaucoup d'enthousiasme et de satisfaction" des parties prenantes, selon cette source, qui n'a pas donné de détails sur l'accord, notamment le prix de vente.

PSA s'est refusé à tout commentaire. L'annonce prévue lundi devrait nourrir les discussions au salon de l'automobile de Genève (Suisse), qui ouvre ses portes le lendemain à la presse. La division européenne de GM a encore perdu 257 millions de dollars l'an dernier et cumulé 15 milliards de pertes depuis 2000. Le groupe PSA a en revanche enregistré 2,15 milliards d'euros de bénéfice net en 2016, trois ans après n'avoir été sauvé de la faillite que par l'entrée à son capital de l'État français et du conglomérat industriel chinois Dongfeng.