publié le 02/01/2018 à 11:19

C'est une nouveauté qui devrait changer beaucoup de choses pour les détenus. Après l'expérimentation menée dans la prison de Montmédy dans la Meuse depuis plusieurs années, la mesure d'installer un téléphone fixe dans chaque cellule de prison va être étendue à tous les centres pénitenciers - hors quartiers disciplinaires. C'est une information révélée par Le Monde, mardi 2 janvier, qui précise que le ministère de la Justice a lancé un appel d'offres.



Cette décision permettra aux détenus d'avoir un contact avec leur famille et leurs proches à des horaires davantage compatibles avec la vie hors des barreaux puisqu'ils pourront téléphoner à n'importe quelle heure, jour et nuit, et ce pour moins cher que ne leur coûtent les communications qu'ils peuvent aujourd'hui passer, mais dont l'accès n'est pas toujours facile. Ainsi, pour le ministère, c'est une manière de progresser sur la réinsertion. Mais pas que.

Lutter contre la propagation de téléphones portables dans les prisons françaises - qui fait souvent débat - est aussi dans le viseur des autorités. Selon Le Monde, 33.000 téléphones et accessoires de téléphonie ont été saisis en 2016, tandis les portables dans la prison de Montmédy, depuis l'arrivée des téléphones fixes, n'ont pas disparu mais seraient moins nombreux.

Autre avantage : la mise sur écoute des détenus facilitée. Avec des lignes fixes, les conversations par téléphone seront plus facilement surveillées qu'avec des lignes mobiles qui changent régulièrement. D'après le quotidien national, les téléphones fixes pourraient se retrouver derrière les barreaux avant la fin de l'année.