publié le 25/08/2017 à 09:04

Cette semaine, Nicole Belloubet jugeait que cette idée n'était "pas absurde". Le centre pénitentiaire de Montmédy, dans la Meuse, où a pu entrer RTL, a pris l'initiative d'installer des téléphones fixes dans les cellules de ses détenus. Objectif : lutter contre le trafic de téléphone portable qui sévit dans le milieu carcéral.



"On a un code à six chiffres, qu'on entre en premier. Après, on compose notre numéro et on a notre famille au téléphone", se réjouit un détenu quinquagénaire. Le téléphone fait aujourd'hui partie de l'équipement de sa cellule au même titre que l'armoire, la table ou la télé. Il l'utilise tous les jours. Dans chaque cellule, exceptées celle du quartier disciplinaire, le combiné placé au mur est relié par un câble à une box sous scellé.



Un dispositif qui nécessite un investissement de 6.000 euros. Les détenus paient 20% moins cher que dans les cabines et donnent à l'avance une liste de numéros et d'identité des correspondant. Près de la moitié sont clients. "Ça nous permet de téléphoner à notre famille, surtout aux gens qui travaillent la journée, les avoir le soir. C'est plus intime c'est magnifique", poursuit le détenu. Chaque appel est enregistré et peut être réécouté par l'administration.

Un bilan mitigé

Pour Philippe Godefroy, directeur du centre de détention, l'installation des téléphones a deux objectifs : "augmenter le maintien des liens familiaux" et "limiter l'usage de la téléphonie portable". Le personnel pénitentiaire bénéficie également de cette nouvelle mesure. "On les sent un petit peu plus apaisé donc, inévitablement, ça évite un certain nombre de conflits", explique Louis Laurent lieutenant pénitentiaire à la prison de Montmédy.

De 4.000 minutes mensuelles avant l'installation des "point-phones" en cellule, le temps de communication est passé à un nombre compris entre 16.000 et 17.000 minutes. Mais après 15 mois d'expérimentation, le bilan reste mitigé, selon Philippe Godefroy. Le directeur admet qu'il n'y a pas eu de "baisse significative de saisie des téléphones portables". Une dizaine d'installations a par ailleurs été détruite par les détenus qui devront rembourser 300 euros pour la box et 70 euros pour le combiné.