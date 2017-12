publié le 05/12/2017 à 09:30

La prime de Noël est-elle suffisante ? C'est la question posée à Pierre-Édouard Magnan, porte-parole du Mouvement national des chômeurs précaires (MNCP). La prime de Noël, d'un montant identique à celui des deux dernières années, "sera versée la semaine précédant Noël" à "plus de 2,5 millions de Français", a annoncé lundi 4 décembre la ministre de la Santé et des Solidarités Agnès Buzyn.



La prime sera attribuée à "certains bénéficiaires du revenu de solidarité active (RSA), ainsi qu'aux bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique (ASS) et de l'allocation équivalent retraite", informe la ministre dans un communiqué.



Comme en 2015 et en 2016, son montant sera de 152,45 euros pour une personne seule, 228,67 euros pour un foyer de deux personnes (couple sans enfant ou adulte isolé avec un enfant) et 274,41 euros pour trois personnes (couple avec un enfant ou adulte isolé avec deux enfants).



Un montant qui n'a pas augmenté depuis sa création en 1998, explique Pierre-Édouard Magnan : "Je pense que c'est l'une des uniques allocations qui n'a jamais augmenté. Elle est, de toute façon, très largement insuffisante".

Cette prime devrait être versée à tous ceux qui ont un revenu inférieur au seuil de pauvreté Pierre-Édouard Magnan Partager la citation





Même s'il estime son montant insuffisant, Pierre-Édouard Magnan sait que cette prime est essentielle pour ses bénéficiaires : "Elle permet, pour une immense partie, de boucher les trous, notamment en matière d'énergie (...). Elle permet aux gens de continuer d'exister, de faire des cadeaux à ses proches".



Mais les bénéficiaires de la prime de Noël sont assez limités et pour Pierre-Édouard Magnan, le périmètre doit être élargi : "Puisque cette prime existe, elle devrait être versée à tous ceux qui ont un revenu inférieur au seuil de pauvreté". 9 millions de français, soit 15% de la population, sont dans cette situation.