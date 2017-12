publié le 04/12/2017 à 08:28

La SNCF va devoir s'expliquer. Alors que le trafic reprend progressivement gare Montparnasse ce lundi matin, des questions se posent sur les nouvelles installations de l'entreprise. Le bug informatique, à l'origine de la panne, est intervenu sur un tout nouveau programme qui devait permettre d'augmenter le nombre de trains au départ de la gare.





Bernard Aubin, Secrétaire Général du syndicat First de la SNCF, s'inquiète de l'impact de ces nouvelles technologies sur la régulation du trafic. "C'est le système en entier qui plante, comme sur un ordinateur. On ne peut rien faire, c'est ce qui s'est passé à Montparnasse", explique-t-il au micro de RTL.

Selon lui, l'informatisation de ces installations aura pour conséquence principale d'augmenter l'importance des pannes et leur durée : "La SNCF, dans la conception de ces postes, n'a pas prévu ce genre de situation. On a une confiance aveugle dans la technologie mais on ne prévoit pas de solution de secours".



À terme, ce nouveau système informatique sera installé dans plusieurs zones de l'Hexagone, réduisant les 1.500 postes d'aiguillage à 16 centres régionaux : "Ce qui signifie que, s'il y a un bug sur un des centres régionaux, c'est toute une partie de la France qui sera paralysée", s'inquiète Bernard Aubin. "Il faut revenir au bon sens quand on créé de nouvelles installations", conclut le Secrétaire Général de First.