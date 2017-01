Primaire de la gauche : chronique d’un échec annoncé

À trois semaines du premier tour de la primaire de la gauche, le scrutin peine à intéresser les Français.

Manuel Valls et Vincent Peillon, les deux derniers candidats à s’être lancé dans la primaire de la gauche, ont dévoilé leur programme respectif ce mardi 3 janvier. À trois semaines du scrutin, la publication tardive de ces programmes souligne la hâte et la précipitation dans lesquelles se préparent la primaire de la Belle alliance populaire, mais aussi le manque d’intérêt qu’elle suscite chez les Français.



"Je pense qu’on va beaucoup, beaucoup s’ennuyer", se désole Maïtena Biraben à l’approche d’une "primaire par défaut", organisée à l’origine pour légitimer la candidature de François Hollande. "Ça va être extrêmement difficile d’intéresser les Français", souligne de son côté Alain Duhamel, qui tacle au passage les candidats en lice et "leurs programmes sont extraordinairement improvisés, et extraordinairement médiocres". Hélène Pilichowski regrette de son côté l’absence de la gauche d’opposition à cette primaire qui ne laissent le choix qu’entre des nuances.



