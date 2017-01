Arnaud Montebourg sur le 5e mandat de député de Christian Paul : "C'est trop"

INVITÉ RTL - Christian Paul est l'un des principaux soutiens d'Arnaud Montebourg et le coordinateur général de sa campagne.

Dans son programme pour être élu en tant que candidat de la gauche pour l'élection présidentielle, Arnaud Montebourg souhaite en finir avec la Ve République et prône la mise en place de la VIe. À l'antenne de RTL ce mardi 3 janvier, l'ancien ministre de l'Économie assure être "pour l'entrée des citoyens dans le système politique".



Un auditeur a interpellé le candidat sur la compatibilité de sa politique avec le fait que le coordinateur de sa campagne, Christian Paul, député de la Nièvre depuis 1997. Un cinquième mandat n'est-il pas de trop ? "Je suis pour la fin du cumul des mandats dans le temps. J'en ai fait trois, c'était déjà beaucoup. Mais on ne changera pas, en se contentant de lutter contre le cumul des mandats, le système politique".



Arnaud Montebourg ajoute : "Je suis désolé, mais je ne suis pas responsable de la conscience de chacun. J'ai déjà apporté un projet global et collectif. Je trouve que (cinq mandats) c'est trop et c'est la raison pour laquelle je propose que nous en restions à trois mandats consécutifs, ce que j'ai moi-même appliqué. Je pense même que le troisième était de trop, dans ma vie personnelle".