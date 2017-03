publié le 13/03/2017 à 21:19

Fin des 35 heures, retraite à 65 ans, baisse des charges, hausse de la TVA de deux points... François Fillon a présenté son programme libéral lundi 13 mars avant sa convocation devant les juges mercredi en vue de sa mise en examen dans l'affaire dite du "Penelopegate". Nicolas Domenach fustige un programme "clientéliste" qui "caresse les riches dans le sens du costume". Mais "il ne l'appliquera pas parce qu'il ne peut pas le faire", lâche le journaliste à RTL.



"Je pense que beaucoup de Français sont ouverts à davantage de libéralisme pour la bonne et simple raison qu'ils ont appris à se débrouiller seuls", lance Yvan Riouffol, qui ne voit pas où se trouve "l'ultralibéralisme". "De mon point de vue, s'il y avait vraiment un libéralisme assumé, ce serait celui qui viendrait contourner cet état providence", ajoute le journaliste au Figaro.

Fillon apparaissait "comme un gentil citoyen provincial"

Pour Hélène Pilichowski, François Fillon "n'a plus le costume" pour pouvoir faire appliquer son programme. "Pendant cinq ans on a dénoncé le côté dépensier de Nicolas Sarkozy et jamais on a dit un mot sur François Fillon, qui apparaissait tellement comme un gentil citoyen c", ironise la journaliste.

Vu d'Allemagne, le projet de l'ancien Premier ministre paraît pourtant "juste" et "réaliste", rapporte Michaela Wiegel. "Si l'économie va bien, ça profite à tout le monde et pas qu'aux riches", lance la correspondante à Paris du journal allemand Frankfurter Allgemeine Zeitung.



On refait le monde avec :

- Hélène Pilichowski, journaliste

- Michaela Wiegel, correspondante à Paris du journal allemand Frankfurter Allgemeine Zeitung.

- Yvan Rioufol, journaliste au Figaro

- Nicolas Domenach, journaliste à RTL