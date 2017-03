publié le 13/03/2017 à 19:21

François Fillon a présenté lundi 13 mars la nouvelle version de son programme quasiment identique à l'ancienne mouture. "Il y a deux petites inflexions sociales (...) mais sur l'essentiel, c'est un tournant libéral franc et massif comme on en a jamais vu en France depuis le gouvernement Chirac-Balladur de 1986-1988", analyse Alain Duhamel. Si cette constance de l'ancien Premier ministre est cohérente, ambitieuse et courageuse, elle est forcément impopulaire.



Pour Alain Duhamel, ce programme est en effet plus impopulaire que ceux des autres candidats "puisque les réformes d'Emmanuel Macron sont beaucoup plus limitées, que Marine Le Pen promet la lune et que Hamon et Mélenchon ont la tête dans les étoiles". D'autant que le candidat, englué dans les affaires depuis des mois, est aussi impopulaire que le projet qu'il porte.

En troisième position dans les sondages, derrière Marine Le Pen et Emmanuel Macron, François Fillon a-t-il encore une chance de remporter la présidentielle ? L'éditorialiste répond par l'affirmative, car son socle - "la droite Trocadéro" - "veut son programme (...) et garde de la sympathie pour lui, voire l'idée qu'il est persécuté". Mais l'élu devra regagner des voix ailleurs pour pouvoir se remettre en selle, ce qui ne va pas être une mince affaire.