"Brutalité inédite dans un débat qui a souvent manqué de hauteur" pour Le Figaro, "un débat violent de bout en bout" pour Le Monde, quand d'autres journaux parlent carrément d'un combat de boxe et même pour certains d'un combat de catch, le débat de l'entre-deux tours entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen va laisser des traces. "De tous les débats qui ont eu lieu, c'est de loin le plus teigneux, le plus tendu et le plus désagréable", estime Alain Duhamel, qui pour la première a vu "un protagoniste qui n'est pas du niveau présidentiel. J'ai trouvé cela affligeant", poursuit-il. Pour lui, Emmanuel Macron avait "la stature et la prestance" d'un homme d'État, quand Marine Le Pen "a démontré de façon dramatique son insuffisance".



Un sentiment partagé par Éric Zemmour. "C'était l'affrontement de la suffisance et de l'insuffisance, de l'arrogance et de l'incompétence", juge-t-il pour sa part. Celui qui a trouvé le débat "impressionnant de médiocrité" ne les mets cependant "pas au même niveau". "Mais c'était l'affrontement d'un technocrate expert et d'une gouailleuse", résume-t-il.

S'il fallait retenir une chose de ce débat, ce serait "l'affrontement de deux peurs", selon Éric Zemmour."La première, incarnée par Marine Le Pen, réside en la peur économique, monétaire, notamment autour des discussions sur la sortie de l'euro, et en face il y avait la peur de l'occident qui vient, de la France qui vient, c'est-à-dire d'une France de plus en plus multiculturaliste avec des pans entiers de territoires islamisés", estime Éric Zemmour. "Ce n'est d'ailleurs pas un hasard si l'un des rares moments où Marine Le Pen a visé juste, c'est quand elle s'est moqué de la proposition de son adversaire, qui veut faire payer des amendes à des délinquants alors que les policiers et les pompiers ne rentrent plus dans des dizaines de territoires", souligne-t-il. Pour lui, ce sont ces deux peurs qui vont structurer les débats dans les 10, voire les 20 prochaines années.



Enfin, Alain Duhamel a vu dans ce débat "quelqu'un de positif qui essayait d'imaginer une forme d'optimisme", en la personne d'Emmanuel Macron. "Il a fait quelque chose qu'on n'a pas trouvé depuis le Nicolas Sarkozy de 2007, en faisant passer une espérance", précise-t-il. Au contraire, il a trouvé Marine Le Pen "extrêmement négative". "Entre l'espérance et la désespérance il n'y avait pas de comparaison, et entre le niveau de l'un et de l'autre non plus".



