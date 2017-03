Présidentielle 2017 : qu'en pensent les électeurs de François Fillon ?

publié le 07/03/2017 à 08:14

Nous étions allés à Chartres au lendemain de la victoire de François Fillon à la primaire, le 28 novembre dernier. À l’époque, c’était l’euphorie. Aucune difficulté pour rencontrer des électeurs de François Fillon, qui le voyaient déjà président. "La France a besoin d'un homme comme lui", "il fait sérieux", "honnête, simple et direct", "le plus convaincant", entendait-on alors. Aujourd'hui, les Fillonnistes sont beaucoup moins bavards. Mais ils sont toujours là. Il y a les convaincus, les hésitants et les démoralisés.



Les convaincus, ceux qui y croient encore, sont les plus nombreux. Nadine, par exemple, ouvre le rideau de fer de son magasin de lingerie. Elle ne fait pas dans la dentelle. "Je trouve qu'il a une paire de 'cojones' que d'autres n'ont pas", lâche-t-elle. Pour elle, l'homme est à sa place. Chez les aficionados de la première à la dernière heure, un adjectif revient en boucle : courageux.

En revanche, les "hésitants" sont perdus et déçus. "Je regrette, franchement je regrette. Il y a une histoire de morale, moi je n'aime pas", déplore une femme. Iront-ils vont voter Fillon, malgré tout ? C’est toute la question. Ces électeurs déçus vont sans doute faire basculer la campagne de François Fillon. Le doute subsiste plus que jamais. Les démoralisés, eux, n’y croient plus du tout. Ce sont des Fillonnistes déboussolés, aux mots très durs pour leur ancien champion : "Dégoûté", "honte", "il va dans le mur".