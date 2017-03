publié le 06/03/2017 à 18:35

On les pensait réconciliés mais leur entente semble encore fragile. Alors que François Fillon et Jean-François Copé s'étaient âprement disputé la place de président de l'UMP en 2012, le candidat de la droite à l'élection présidentielle s'était rendu il y a quelques jours à Meaux, ville de Jean-François Copé, pour un déplacement symbolique. "La page doit être absolument tournée. Elle l'est dans mon esprit sans aucune hésitation. Il n'y a pas de place pour de mauvais souvenirs, avait expliqué le maire de la commune de Seine-et-Marne. Je fais bloc à ses côtés car l'heure est grave".



Mais pour combien de temps ? Il aurait confié en privé, selon Le Parisien du lundi 6 mars : "J'ai été au bout du bout de ce que je peux en termes de loyauté", comme l'a remarqué Le Lab. Va-t-il rejoindre les 305 "lâcheurs" de François Fillon ? Pas tout de suite en tout cas. Invité sur France Info ce lundi, Jean-François Copé a assuré François Fillon de son soutien, pour le moment. "À 8h37, comme vous dites, (la question du journaliste était : ce matin, à 8h37, est-ce que vous soutenez toujours François Fillon ?, ndlr), je soutiens François Fillon parce qu'il l'a dit lui même, il est aujourd'hui le seul candidat et qu'à partir du moment où il n'y a pas, à l'heure où nous parlons, un débat ouvert sur la question, je n'ai pas de raison de ne pas le faire". Le député-maire de Meaux était présent au comité politique des Républicains de ce lundi 6 mars, et il attend qu'on lui dise maintenant "à quoi va ressembler la suite de la campagne".

La sincérité de Jean-François Copé à propos de son soutien pour François Fillon avait déjà suscité quelques interrogations au début du mois de février. Le Canard enchaîné avait alors révélé qu'en petit comité, le député-maire de Meaux s'amusait de l'affaire des soupçons d'emplois fictifs dont aurait bénéficié Penelope Fillon. "Il y a quand même une justice ! Fillon qui m'avait traîné dans la boue... Les gens se rendent compte de ce qu'est réellement ce monsieur, apparemment bien propre sur lui, et qui a tout fait en douce", jubilait-il à l'époque.