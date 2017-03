publié le 02/03/2017 à 08:48

À l’exception de Jean-Luc Mélenchon, qui a préféré une exploitation bio de l’Oise, tous les candidats à la présidentielle se précipitent au Salon de l'Agriculture. "Ils tâtent le cul des vaches sans se lasser, ils boivent des bières, ils prennent des petits chevreaux dans leurs bras, ils comptent les heures pour savoir qui restera le plus longtemps", constate Éric Zemmour. "Tous les candidats font les mêmes gestes, disent presque les mêmes mots. Tous semblent réciter une même leçon", poursuit-il, qui ajoute : "Tous semblent imiter un même modèle, celui de Jacques Chirac".



"Les politiques qui passent leur temps à expliquer à la population que les temps changent et qu’il faut s’adapter au monde nouveau devraient s’appliquer à eux-mêmes leurs préceptes sentencieux, fait remarquer Éric Zemmour, selon qui "on ne peut plus faire du Chirac quand le monde de Chirac a disparu".