Emmanuel Macron se prend un oeuf sur la tête au Salon de l'agriculture

publié le 01/03/2017 à 17:22

Sa visite aurait presque pu passer inaperçue. Emmanuel Macron s'est rendu au Salon de l'agriculture ce mercredi 1er février. Hasard du calendrier, il s'y est trouvé en même temps que François Fillon, en pleine polémique après sa conférence de presse, où le candidat a révélé qu'il serait convoqué par les juges d'instruction le 15 mars prochain, en vue d'une mise en examen.



Moins scruté par les caméras que son adversaire de la droite, le candidat d'"En Marche !" a déambulé dans les allées, à la rencontre des agriculteurs tout en faisant honneur aux produits locaux. Mais sa visite a été perturbée au moment où Emmanuel Macron devait faire un point-presse. Selon plusieurs personnes présentes sur place, dont un journaliste de RTL, il a reçu un oeuf en pleine tête près d'un stand d'ovins, ce qui a retardé sa prise de parole de quelques minutes.

@EmmanuelMacron qui doit faire un point presse vient de prendre un œuf sur la tête au @Fine_SIA2017 — Olivier Bost (@olivierbost) 1 mars 2017

Interrogé quelques minutes après, l'ancien ministre de l'Économie a minimisé l'incident. "Cela fait partie du folklore", a-t-il déclaré. Il s'est félicité par ailleurs de "l'accueil chaleureux reçu" lors de sa venue.

Depuis le Salon de l'agriculture Emmanuel Macron s'était exprimé en début d'après-midi devant les caméras, notamment sur l'affaire Fillon et les récentes déclarations du candidat de la droite. "Il a perdu ses nerfs et le sens des réalités", a estimé le candidat du mouvement "En Marche !". Emmanuel Macron a également réaffirmé son opposition à une trêve judiciaire, sur BFMTV. "Si certains proposent aujourd'hui une trêve, elle doit s'appliquer à tous les crimes et délits. (...) Si Marine Le Pen ou François Fillon proposent aujourd'hui une trêve judiciaire, je comprends donc qu'ils la proposent pour les délinquants, pour les criminels, parce qu'on ne saurait la réserver aux délinquants en col blanc ou à la simple classe politique", a-t-il fustigé.