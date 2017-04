Présidentielle 2017 : "C'est le Loft !", clame Pascal Praud

publié le 28/04/2017 à 10:49

"C'est le Loft : Loana et Jean-Édouard ! Depuis dimanche 23 avril et jusqu'au 7 mai, tous les jours, 24 heures sur 24. Rien ne nous sera épargné", clame Pascal Praud. "Marine en bateau, Emmanuel à Sarcelles, Marine chez Whirlpool, Emmanuel à Amiens. Il ne manque que le générique d'une émission de téléréalité, avec cette voix célèbre que je ne vais pas contrefaire", poursuit le journaliste qui, changeant de tonalité, déclame : "Ils étaient onze, ils ne sont plus que deux !"



"Hier (jeudi 27 avril), c'était le pompon ! Marine Le Pen en bateau, avec Gilbert Collard en capitaine Haddock, la pipe et le bonnet. Et tout d'un coup, elle voit un dauphin. C'est Marineland, c'est Flipper, c'est flippant !", lâche Pascal Praud.

"Pendant ce temps, Macron à Sarcelles qui joue au foot avec ses souliers vernis ! Franchement, on nous prend pour des benêts, pour des enfants", déplore-t-il. "Le spectacle, comme à Guignol. Sauf qu'à la fin, les coups de bâton c'est nous qui les prenons !", conclut-il.